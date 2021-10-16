شؤون فلسطينية

مرور غزة يصدر قرارًا للسائقين بتركيب كاميرات خلفية لهذه المركبات

مرور غزة يصدر قرارًا للسائقين بتركيب كاميرات خلفية لهذه المركبات
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير إدارة شرطة المرور والنجدة العميد تامر شحادة، أن شرطة المرور تواصل تشديد الإجراءات لضبط الحالة المرورية ووقف النزيف على الطريق والحد من الحوادث، وبالتعاون مع جميع الجهات الشريكة وكذلك السائقين والمواطنين.

وأضاف شحادة، في تصريح نشره موقع داخلية غزة: "نسير وفق خطة ومنهجية مُستدامة للحفاظ على أرواح أبناء شعبنا وحماية ممتلكاتهم، وقد قطعنا شوطاً في تلك الإجراءات، ونهيب بالمواطنين لتفهم ذلك والمساهمة في ضبط الحالة المرورية من خلال الالتزام بقواعد السير".

وذكر "نُشدد الإجراءات بحق مرتكبي المخالفات الخطيرة من السائقين، كما سنشرع في تشديد الإجراءات بحق المخالفات التي تعيق حركة السير وتتسبب بالازدحام"، مبينًا أن "الأوضاع الاقتصادية الصعبة ليست مبرراً لارتكاب المخالفات المرورية التي تتسبب بالحوادث وتحصد الأرواح وتلحق الأذى بعابري الطريق".

وأشار العميد شحادة إلى أن جميع مركبات نقل الطلاب ورياض الأطفال ومركبات توزيع المياه، والشاحنات حتى 15 طناً مُلزمة وفق القانون بتركيب كاميرات خلفية لضمان السلامة.

وأكد أنه سيتم تحرير مخالفات مالية وحجز الشاحنة أو الحافلة التي لا تلتزم بتركيب الكاميرات، لافتًا إلى أن حوادث الشاحنات الكبيرة وحافلات النقل تسببت بوفاة عدد من الأطفال في قطاع غزة منذ مطلع العام الجاري 2021.

ودعا شحادة، في نهاية حديثه، جميع السائقين للالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظاً على سلامتهم وأرواح المواطنين.

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