شؤون فلسطينية

المطران حنا: في ذكرى 15 عاما على حصار غزة نطالب برفع هذا الحصار

المطران حنا: في ذكرى 15 عاما على حصار غزة نطالب برفع هذا الحصار
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأنه قد مر (15 عاما) على حصار قطاع غزة هذا الحصار الظالم الذي يعتبر عقابا جماعيا يستهدف اكثر من مليوني خليقة في القطاع الحبيب.

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أننا من مدينة القدس اذ نلتفت الى غزة الابية نعرب عن تضامننا مع اهلنا هناك مع تأكيدنا بأن معاناتنا واحدة والمنا واحد ومن يستهدف القدس ويتآمر عليها ويسعى للنيل من هويتها ومقدساتها وتاريخها وتراثها هو ذاته الذي يحاصر غزة فالاحتلال يستهدفنا جميعا ويستهدف شعبنا في كافة اماكن تواجده.

ووجه المطران حنا نداء عاجلا الى حيثما يجب ان يصل هذا النداء بأن حصار غزة يجب ان يتوقف ولا يجوز ان يبقى اهلنا هناك معاقبين ومحاصرين بهذا الشكل الغير مقبول والغير مبرر.

وشدد على أن أهلنا في غزة يستحقون ان يتنقلوا بحرية ويستحق اطفال غزة ان يعيشوا طفولتهم مثل باقي اطفال العالم وليس بين الانقاض والدمار والخراب وفي ظل حالة فقر وبؤس لا يمكن وصفها بالكلمات .

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