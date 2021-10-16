شؤون فلسطينية

جنين: إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بفعالية قطف الزيتون

جنين: إصابات بالاختناق خلال اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين بفعالية قطف الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بحالات الاختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي تجاههم خلال قطف ثمار الزيتون غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه عشرات المواطنين بينهم طلبة من جامعة القدس المفتوحة، أثناء مشاركتهم في عمل تطوعي لمساعدة الأهالي في قطف ثمار الزيتون بمحاذاة جدار الفصل والتوسع العنصري المقام على اراضي المواطنين في زبوبا غرب جنين.

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