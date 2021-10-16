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الرئيس التونسي يبحث مع بوريل أسباب اتخاذه التدابير الاستثنائية

الرئيس التونسي يبحث مع بوريل أسباب اتخاذه التدابير الاستثنائية
الرئيس التونسي قيس سعيّد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس، اتصالا هاتفيا من جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد "بين خلال هذه المكالمة الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نص الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها".

وأشار الرئيس إلى أن المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على إشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحول إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة".

وأكد سعيد أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، مشددا على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط.

وأضاف سعيد  بأن وجود عدد من التونسيين الذين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

بدوره، قال بوريل إن سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

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