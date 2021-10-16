دولي

وفيات (كورونا) في روسيا تتخطى ألف حالة في يوم واحد لأول مرة

وفيات (كورونا) في روسيا تتخطى ألف حالة في يوم واحد لأول مرة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تخطت حصيلة الوفيات اليومية جراء وباء (كوفيد-19)  في روسيا الألف حالة، مع رصد قفزة غير مسبوقة جديدة في عدد الإصابات بالوباء.

وقالت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس (كورونا) في روسيا، اليوم السبت، عن تسجيل (33208) إصابات جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ثالث زيادة غير مسبوقة في الحصيلة على التوالي، مقارنة مع (32196) إصابة أمس الجمعة و(31299 )إصابة الخميس، وفق (روسيا اليوم).

ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو (6545 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3088 حالة) ومقاطعة ضواحي موسكو (2403 إصابات).

وشهدت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد زيادة غير مسبوقة لليوم الخامس على التوالي، برصد (1002) وفاة جديدة جراء العدوى خلال اليوم الأخير، مقابل (999) وفاة أمس.

وتعافى (21883) مريضا في روسيا منذ أمس من مرض (كوفيد-19) الذي يسببه الفيروس التاجي.

وسجلت في البلاد إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و958384 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 222315 حالة وفاة وستة ملايين و981907 حالات شفاء.

وتجاوز عدد الفحوصات الطبية التي أجريت في روسيا حتى اليوم لتشخيص الإصابات بـ(كوفيد-19) عتبة الـ200 مليون، 792 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.


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