مجلس السيادة الانتقالي يخطط لترشيح البرهان رئيساً للسودان





وأوضح أن العسكريين بدأوا ببناء تحالفات خلف الستار مع نظام البشير، وبعض القوى السودانية والحركات الإسلامية بالسودان، إضافة لنوايا العسكريين بالسودان لتفكيك وتمزيق قوى الثورة السودانية المدنية.



رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة العدل والتنمية للدراسات على أن مجلس السيادة السوداني يخطط فعلياً للدفع بالفريق عبد الفتاح البرهان لخوض الانتخابات الرئاسية داخل السودان، مبيّنةً وجود بعض القوى والدول الإقليمية بالمنطقة، تسعى لتوصيل البرهان إلى سدة الحكم رئيسا للسودان.وقال زيدان القنائى الناطق الرسمي للمنظمة: "إن مجلس السيادة السوداني، وهو المجلس العسكرى الانتقالى أصبح هذا المجلس يدير شؤون الحكم في السودان بعد الاطاحة بالرئيس السودانى السابق عمر البشير".وأضاف: "ترشيح العسكريين وقادة الجيش السودان للانتخابات الرئاسية القادمة في السودان، سيمثل أكبر تحدى أمام الثورة السودانية والقوى السياسية المدنية وقوى الحرية والتغيير، ولا يوجد قانون أو نص دستوري يمنع ترشح عسكري للانتخابات السودانية".ولفت إلى أن ترشح الفريق البرهان للانتخابات الرئاسية السودانية أو وصولاً لعسكريين للرئاسة السودانية سيمثل أكبر انقلاب حقيقي على الثورة السودانية.