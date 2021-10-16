شاهد: طفل مقدسي يلقي كلمة في مؤتمر دولي بالجزائر

وأبهر الطفل الفلسطيني درويش ذو التسعة أعوام، الحضور بكلمة عبر فيها عن مطالبته بالحياة طفولة طبيعية مثل باقي أطفال العالم، دون التعرض لاعتداءات المستوطنين، الذين يتجولون في مختلف أرجاء القدس، ويرهبون الأطفال والسكان لإجبارهم علىالرحيل وترك القدس.وطالب بأن يسمح للأطفال وعائلاتهم وعموم المقدسيين بممارسة الشعائر الدينية دون اعتداءات من قبل جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين الإسرائيليين.وطالب بتلقي تعليم مثل كل أطفال العالم في داخل القدس، وأن يمارس هواياته، ويلعب مع أصدقائه بكل حرية ودون خوف، وأن يحصل على الجنسية الفلسطينية، فالطفل المقدسي لا يملك أي جنسية.وقال: "الاحتلال يتعامل معنا كأننا لسنا أصحاب الأرض ويجبروننا على تجديد إقامتنا في القدس بشكل متكرر".وناشد العالم قائلاً: "أرجوكم لا تسمحوا للمحتل بطردي من بيتي وأرضي فأنا ابن هذا الوطن ولدت فيه وسأعيش فيه مثلي مثل أجدادي الذين عاشوا فيه منذ آلاف السنين، فأصغر شجرة زيتون في فلسطين عمرها أكبر من عمر الاحتلال".وحضر المؤتمر فاطمة زرواطي الوزيرة الجزائرية سابقاً، وأمل تاج رئيسة حزب تجمع( TAJ) ، وسامية كحيل رئيسة المؤتمر وسفيرة التحدي والسلام، ودبلوماسيين وسياسيين وفنانين وبالإضافة لأطفال سفراء التحدي والسلام، وكوكبة متميزة من الباحثين والباحثات ولفيف من المتابعين من كافة الدول العربية.