شؤون فلسطينية

الرجوب: الرئيس عباس يترأس اجتماعًا لمركزية فتح الثلاثاء المقبل

الرجوب: الرئيس عباس يترأس اجتماعًا لمركزية فتح الثلاثاء المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب أن الرئيس محمود عباس سيترأس اجتماعا للجنة المركزية للحركة مساء الثلاثاء المقبل.

وأضاف الرجوب، أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الداخلية.

يذكر أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تجتمع، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدة ملفات منها الوضع الفلسطيني الداخلي، بالإضافة إلى أفق عملية السلام بالإضافة إلى التحضير لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني.

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