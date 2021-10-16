جعجع ينفي إدعاء حزب الله بتخطيط "القوات" لإراقة الدماء في بيروت

رام الله - دنيا الوطننفى سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية، أن يكون حزبه خطط لأعمال العنف التي وقعت في شوارع بيروت وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى وقال إن اجتماعا عقد في اليوم السابق كان سياسيا تماما.وقال جعجع، وفق ما نقل (صوت لبنان): إن "الاجتماع كان لمناقشة خيارات العمل إذا نجحت جماعة حزب الله المدعومة من إيران في جهود عزل المحقق الرئيسي الذي يتولى التحقيق في انفجار ميناء بيروت الذي وقع العام الماضي".وطالب جعجع، بتشكيل لجنة تحقيق دولية في انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا أن وزير الداخلية اللبناني لا يعرف شيئًا عن وقائع الأحداث، التي جرت الخميس الماضي بمنطقة الطيونة في بيروت.