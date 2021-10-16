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زعيم حزب القوات اللبنانية ينفي تخطيط حزبه لأعمال العنف في بيروت

زعيم حزب القوات اللبنانية ينفي تخطيط حزبه لأعمال العنف في بيروت
زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
رام الله - دنيا الوطن
نفى سمير جعجع زعيم حزب القوات اللبنانية، مساء أمس الجمعة، أن يكون حزبه خطط لأعمال العنف التي وقعت في شوارع بيروت، وأسفرت عن سقوط سبعة قتلى.

وقال زعيم حزب القوات اللبنانية في مقابلة على محطة صوت لبنان الدولية المحلية: "إن اجتماعاً عقد في اليوم السابق كان سياسياً تماماً، لمناقشة خيارات العمل، إذا نجحت جماعة حزب الله في عزل المحقق الرئيسي الذي يتولى التحقيق في انفجار المرفأ الذي وقع العام الماضي".

وشهدت منطقة الطيونة، الخميس الماضي، اشتباكات أدت إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة العشرات، أثناء مظاهرة لمناصري (حزب الله) وحركة (أمل)، ضد طارق بيطار المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت.

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