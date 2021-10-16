غزة: 6 وفيات و198 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم السبت، 6 حالات وفاة و198 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 793 فحص مخبري خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما وسجلت في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية في قطاع غزة تعافي 1050 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 179635 اصابة، فيما اجمالي الحالات النشطة 9736 حالة، بالإضافة إلى اجمالي المتعافين 168393 حالة.وأشارت الصحة إلى أن اجمالي الوفيات بلغ 1506 وفا، فيما اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 214 حالة، بالإضافة إلى اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 136 حالة.وحول التطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 463264 شخصا.