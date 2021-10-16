السعودية تدعو طهران لتوقيف أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي
طالب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بضرورة توقف طهران أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي، محذراً من دخول المنطقة مرحلة بالغة الخطورة مع تسارع أنشطة إيران النووية.
وقال الوزير فيصل خلال مؤتمراً صحفي في واشنطن:
"إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية، ولكنها لم تحقق تقدماً ملموساً".
"إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية، ولكنها لم تحقق تقدماً ملموساً".
وتحدث بن فرحان زيارته للولايات المتحدة في المؤتمر الصحفي عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.
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