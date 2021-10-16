السعودية تدعو طهران لتوقيف أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي





وقال الوزير فيصل خلال مؤتمراً صحفي في واشنطن:

"إن المحادثات بين السعودية وإيران كانت ودية، ولكنها لم تحقق تقدماً ملموساً".





وتحدث بن فرحان زيارته للولايات المتحدة في المؤتمر الصحفي عن الكثير من القضايا بما في ذلك التطورات الإقليمية.







رام الله - دنيا الوطنطالب فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، بضرورة توقف طهران أنشطتها التي تنتهك الاتفاق النووي، محذراً من دخول المنطقة مرحلة بالغة الخطورة مع تسارع أنشطة إيران النووية.