مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع بن زايد تعزيز التعاون الاستراتيجي

رام الله - دنيا الوطنأجرى جيك ساليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، أمس الجمعة، لقاء في واشنطن مع عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، بحسب ما أعلن عنه البيت الأبيض.وقال البيت الأبيض، في بيان: "إن المحادثات جرت لتأكيد اتجاهات التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والإمارات".وأفاد البيان بأن سالفان وآل نهيان "بحثا عددا من القضايا ذات اهتمام مشترك (بين البلدين)، بما في ذلك آليات تعزيز التكامل الإقليمي والحوار، وكذلك تطوير الأطر لعلاقات ثنائية أوثق".