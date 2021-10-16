دولي

الدفاع الروسي: أوقفنا مدمرة أمريكية حاولت عبور حدود البلاد

الدفاع الروسي: أوقفنا مدمرة أمريكية حاولت عبور حدود البلاد
المدمرة (أدميرال تريبوتس)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إيقاف مدمرة أمريكية حاولت عبور حدود البلاد في بحر اليابان، باستخدام السفينة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ (أدميرال تريبوتس).

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "حذرت (الأدميرال تريبوتس) عبر الاتصالات الدولية من عدم جواز مثل هذه التصرفات، وتم إخطار السفينة الأمريكية أيضا بأنها في منطقة مغلقة أمام الملاحة".

وتابعت الوزراة: "وذلك بسبب نيران المدفعية في إطار التدريبات الروسية الصينية المشتركة التعاون البحري 2021 التي تجري في الفترة من 14 إلى 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأضافت وزراة الدفاع الروسية: "بعد تلقي التحذير، قامت المدمرة (تشافي) الأمريكية، بدلاً من تغيير مسارها لمغادرة المنطقة المغلقة، برفع الأعلام الملونة التي تشير إلى الاستعداد لعملية إقلاع مروحية من على السطح".

وأكملت الوزارة: "مما يعني أنه كان من المستحيل تغيير المسار والسرعة، وأقدمت على إجراءات لانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية في خليج بطرس الأكبر".

وأكدت الوزارة أن السفينة (أدميرال تريبوتس) التي تعمل في إطار قواعد الملاحة الدولية، اتخذت مساراً لإخراج المتسلل من المياه الإقليمية الروسية.

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