قبرص تنوي سحب الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً

ماريوس بيليكانوس، المتحدث باسم الحكومة: " إن الحكومة القبرصية استندت











رام الله - دنيا الوطنأفادت قبرص أنها تنوي استرداد جنسيتها من (45) مستثمرا أجنبياً، وذلك لأنهم قد حصلوا عليها من خلال برنامج الجنسية لقاء الاستثمار في البلاد الذي ألغي العام الماضي.وقالفي قرارها إلى نتائج تحقيق خاص أوصى بالنظر في إبطال جنسيات وتدابير أخرى بحق 102 حالة"، وفق (روسيا اليوم)وأضاف المتحدث أن الحكومة قررت البدء بعملية استرداد جوازات سفر 39 مستثمرا و6 من أقاربهم، كما ستقوم الحكومة بدرس ست حالات أخرى ومراقبة 47 حالة.وترأس الرئيس السابق للمحكمة العليا القبرصية، ميرون نيكولاتوس، لجنة التحقيق الخاصة بقضية (جوازات السفر الذهبية) التي منحت بين عامي 2007 والعام الماضي، حيث تمكن من تحديد مسؤوليات (جنائية وسياسية).وقال نيكولاتوس: "إنه من الواضح أن برنامج الاستثمار القبرصي كان يعمل بين عامي 2007 و2020 بوجود ثغرات وقصور وإطار عمل تشريعي غير ملائم، إضافة الى عدم وجود إطار تنظيمي تقريبا".وتوصل التحقيق إلى أن 53 بالمئة من أصل 6779 جواز سفر قبرصي صادرة بموجب البرنامج منحت بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن عمليات التحقق من خلفية المستثمرين لم تكن كافية.