ارتفاع حصيلة تفجير مسجد للشيعة في قندهار الأفغانية إلى 62 قتيلاً

وقال شاهد عيان لوكالة (أسوشيتد برس) إن العملية نفذت على يد أربعة انتحاريين هاجموا المسجد، حيث فجر اثنان منهم نفسيهما عند بوابة الأمن ما سمح للاثنين الآخرين بدخول المسجد ركضًا ومهاجمة المصلين، وأوضح أن صلاة الجمعة عادة ما يحضرها نحو (500) شخص، بحسب ما نقل موقع (روسيا اليوم).





ويعد المسجد المستهدف أكبر مسجد للطائفة الشيعية في قندهار، كما أنه التفجير الأول الذي يحدث في هذه المدينة التي تعد معقل حركة طالبان، ويعيش فيها 5% من الشيعة.





وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في بيان نشره على قنواته في تطبيق (تلغرام)، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف المسجد بمدينة قندهار، مبينًا أن انتحارييْن نفذا هجوميْن منفصليْن داخل المسجد خلال صلاة الجمعة.





بدوره، قال محمد نعيم، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة (طالبان): "إن الهجوم على مسجد الشيعة في قندهار مفجع ووراءه أشخاص يتبنون أفكارًا متطرفة، مضيفًا أن "الجناة لن يستطيعوا تحقيق أهدافهم، وطالبان لن تسمح بالتعرض لأي مواطن بسوء ولكل مواطنينا حق ممارسة عبادتهم"، وفق (الجزيرة نت).





وقتل 46 شخصًا الأسبوع الماضي، في تفجير مماثل استهدف مسجدًا للشيعة بولاية قندوز شمالي أفغانستان، تبناه أيضًا تنظيم الدولة الإسلامية.







رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجيرات الانتحارية التي ضربت، صباح أمس الجمعة، مسجد الإمام برقة الشيعي بمدينة قندهار جنوب أفغانستان إلى (62) شخصًا، بينما أصيب 68 آخرون على الأقل، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأفغانية الرسمية (بختار) .