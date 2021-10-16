زعيم التيار الصدري: كلام رئيس وزراء العراق الأسبق منقوص
رد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، على بيان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بأنه تفاجأ بكلامه واصفاً إياه بالمنقوص.
وقال الصدر للمالكي: "ما ضاع لا يعوض بالتمسك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح".
وتصدر التيار الصدي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي،حيث حصل على (73) مقعداً من أصل (329) في البرلمان.
وأصدؤ نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق أمس الجمعة بياناً يدعو فيه إلى معالجة الإجحاف، والخلل الذي رافق العملية الانتخابية.
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