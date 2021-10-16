زعيم التيار الصدري: كلام رئيس وزراء العراق الأسبق منقوص





وأصدؤ نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق أمس الجمعة بياناً يدعو فيه إلى معالجة الإجحاف، والخلل الذي رافق العملية الانتخابية.







رام الله - دنيا الوطنرد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، على بيان نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، بأنه تفاجأ بكلامه واصفاً إياه بالمنقوص.وقال الصدر للمالكي: "ما ضاع لا يعوض بالتمسك بالسلطة والتسلّط، فقد جرَّبَ ولم ينجح".وتصدر التيار الصدي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت، الأحد الماضي،حيث حصل على (73) مقعداً من أصل (329) في البرلمان.