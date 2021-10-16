تونس: نجري مباحثات مع السعودية والإمارات لتعظيم موارد الدولة

رام الله - دنيا الوطنأعلن البنك المركزي التونسي عن مفاوضات متقدمة تجري مع السعودية والإمارات، وذلك لتعظيم موارد الدولة التونسية التي تعاني نقصا شديدا.وقال عبد الكريم لسود، المدير العام للتمويل والدفوعات الخارجية في البنك المركزي التونسي، لإذاعة (شمس أف أم) المحلية، أمس: " إنه سيتم فتح الباب لتعبئة موارد الدولة عن طريق التعاون الدولي".ولفت إلى وجود نقاشات متقدمة جداً مع كل من السعودية والإمارات من أجل تعبئة موارد الدولة، إضافة إلى ضرورة تطوير التعاون الثنائي مع الجزائر.وبين المسؤول التونسي أن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو الحل الأول لإدخال إصلاحات هامة على الاقتصاد الوطني.وأكد على أنه لا مجال للخوف على الأجور، مشيراً إلى أن أجور الشهر الحالي متوفرة، وبالنسبة لشهري نوفمبر وديسمبر جاري العمل على توفيرها، كما تعمل الحكومة والبنك المركزي جاهدة لتوفير الحاجيات خلال المدة المتبقية من السنة الحالية.