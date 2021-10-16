رئيس الوزراء العراقي الأسبق يطالب مفوضية الانتخابات بإصلاح الخلل



وقال المالكي في بيان لمكتبه: "هناك ضرورة لطمأنة الشارع العراقي، والكتل المتنافسة بالانتخابات على أصواتهم واحترام خيارات المصوتين لهم".



ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى معالجة الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية، وانتهاج الطرق القانونية والسلمية لإعطاء كل ذي حق حقه غير منقوص.



وخاطب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بضرورة أن تأخذ الأمر مأخذ الجد والحرص وإصلاح الخلل، دستورياً وقانونياً بعيداً عن أي تقصير أو ميل نحو طرف من أطراف المتنافسين.



وختم قوله: "نقول بصراحة نحن مع مطالب إصلاح الخلل، ولسنا مع الفوضى التي قد تحصل دون طمأنة المتنافسين من القوى السياسية الوطنية".







رام الله - دنيا الوطنطالب نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي الأسبق، أمس الجمعة، المفوضية العليا للانتخابات في بلاده بإصلاح الإجحاف والخلل الذي رافق العملية الانتخابية.