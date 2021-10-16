رئيس الوزراء السوداني: بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد

وأكد حمدوك في كلمة متلفزة، أمس الجمعة أنه وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة، مشددًا على أن خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام "محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب"، لافتًا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجه الخلافات.





كما أكد حمدوك على ضرورة البدء فورًا في الإعداد للانتخابات، والعودة للعمل بجميع مؤسسات الدولة، وعدم استخدامها في الاستقطاب الساسي.





وفيما يتعلق بالوضع في شرق البلاد الذي يشهد احتجاجات وإغلاقات، أكد رئيس الوزراء السوداني أن الترتيبات جارية لعقد مؤتمر دولي لمعالجة أزمات المنطقة.







رام الله - دنيا الوطنأعلن عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني عن بدء الحوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، لافتًا إلى أن "المحاولة الانقلابية الأخيرة خلقت خلافات وضعت البلاد في مهب الريح".