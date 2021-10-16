دولي

إندونيسيا: مقتل 3 وإصابة أخرين جراء زلزلال في جزيرة بالي

إندونيسيا: مقتل 3 وإصابة أخرين جراء زلزلال في جزيرة بالي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إندونيسيا، اليوم السبت، بأن زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسيا، مساء أمس الجمعة، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون.

ووفقاً للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات.

وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي: "إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة".

أخبار ذات صلة

الدفاع الروسي: أوقفنا مدمرة أمريكية حاولت عبور حدود البلاد

الدفاع الروسي: أوقفنا مدمرة أمريكية حاولت عبور حدود البلاد

قبرص تنوي سحب الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً

قبرص تنوي سحب الجنسية من 45 مستثمراً أجنبياً

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد للشيعة في قندهار الأفغانية إلى 62 قتيلاً

ارتفاع حصيلة تفجير مسجد للشيعة في قندهار الأفغانية إلى 62 قتيلاً

تعرف على أكثر الدول تضرراً بوباء (كورونا) حول العالم

تعرف على أكثر الدول تضرراً بوباء (كورونا) حول العالم

مجلس الأمن يدعو لمحاسبة المتورطين في الهجوم على مسجد للشيعة بأفغانستان

مجلس الأمن يدعو لمحاسبة المتورطين في الهجوم على مسجد للشيعة بأفغانستان

شاهد: تسونامي الحمم البركانية يلتهم منازل في جزيرة لا بالما

شاهد: تسونامي الحمم البركانية يلتهم منازل في جزيرة لا بالما

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العناية المركزة

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العناية المركزة

راح ضحيته 41 شخصاً.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم المسجد الدامي بأفغانستان

راح ضحيته 41 شخصاً.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم المسجد الدامي بأفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بسياق إحكام الحصار والتهويد.. الاحتلال يروج لإقامة مستوطنات جديدة بمحيط القدس الشرقية

بسياق إحكام الحصار والتهويد.. الاحتلال يروج لإقامة مستوطنات جديدة بمحيط القدس الشرقية

الاحتلال يعتقل شابين شرق نابلس

الاحتلال يعتقل شابين شرق نابلس

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل في بداية الأسبوع

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

منوعات

بسبب هذه الأغنية.. فيروز تتسبب بإقالة إعلاميين جزائريين

بسبب هذه الأغنية.. فيروز تتسبب بإقالة إعلاميين جزائريين

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ&#34;جنس&#34; قبل الزواج

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ"جنس" قبل الزواج

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية &#34;حطي لنفسك حدود&#34;

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية "حطي لنفسك حدود"

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح &#34;الجونة السينمائي&#34;

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح "الجونة السينمائي"

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة &#34;متعجرفة وقبيحة&#34;

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة "متعجرفة وقبيحة"

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

عربي

زعيم التيار الصدري: كلام رئيس وزراء العراق الأسبق منقوص

زعيم التيار الصدري: كلام رئيس وزراء العراق الأسبق منقوص

تونس: نجري مباحثات مع السعودية والإمارات لتعظيم موارد الدولة

تونس: نجري مباحثات مع السعودية والإمارات لتعظيم موارد الدولة

رئيس الوزراء العراقي الأسبق يطالب مفوضية الانتخابات بإصلاح الخلل

رئيس الوزراء العراقي الأسبق يطالب مفوضية الانتخابات بإصلاح الخلل

رئيس الوزراء السوداني: بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد

رئيس الوزراء السوداني: بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد