إندونيسيا: مقتل 3 وإصابة أخرين جراء زلزلال في جزيرة بالي



وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي: "إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة".





رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إندونيسيا، اليوم السبت، بأن زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسيا، مساء أمس الجمعة، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون.ووفقاً للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات.