إندونيسيا: مقتل 3 وإصابة أخرين جراء زلزلال في جزيرة بالي
أفادت وسائل إعلام إندونيسيا، اليوم السبت، بأن زلزال ضرب جزيرة بالي الإندونيسيا، مساء أمس الجمعة، أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وأصيب 7 آخرون.
ووفقاً للمسح الجيولوجي (USGS) ، وقع زلزال بقوة 4.8 درجة في الجزء الشرقي من الجزيرة في "الساعة 23.18 يوم الجمعة بالتوقيت العالمي" على عمق 10 كيلومترات.
وقال رئيس فرقة العمل التابعة لوكالة إدارة الكوارث في إقليم بالي: "إن شخصين لقيا حتفهما في مقاطعة بانجلي، وآخر في كارانجاسيم. وأضاف أن سبعة آخرين أصيبوا في الجزيرة".
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