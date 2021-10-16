السعودية: مسؤولية ما يحدث في لبنان يقع على الزعماء

رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن قلقه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان.وقال بن فرحان: إن أحداث اليومين الماضيين تظهر ان لبنان بحاجة إلى تغيير حقيقي وجاد، معتبرًا أن المسؤولية تقع على الزعماء.وكانت الخارجية السعودية أوضحت في بيان سابق ان المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في لبنان، معربة عن املها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت، كما أكدت موقف المملكة الثابت وتضامنها مع الشعب اللبناني.وأكدت السعودية "وقوفها وتضامنها مع الشعب اللبناني الشقيق، وأنها تتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة وتقوية الدولة اللبنانية لصالح جميع اللبنانيين من دون استثناء".واضاف البيان أن "الشعب اللبناني الشقيق يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".