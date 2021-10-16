المطران حنا: نرفض المخطط الاحتلالي الهادف لفصل القدس عن بيت لحم



وتابع: أن اصدار قرارات من هذا النوع من قبل سلطات الاحتلال انما هدفها هو قطع التواصل الجغرافي بين محافظتي القدس وبيت لحم لمحاصرة المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني.



وشدد على أنها إجراءات عنصرية بامتياز وغير قانونية وتندرج في اطار استهداف مدينة القدس وما تتعرض له من مشاريع استيطانية.



وقال المطران حنا: إن قرار ما يسمى بلجنة التخطيط المحلية بالمصادقة على قرار الاستيلاء على مساحات من أراضي المواطنين جنوب القدس انما هو عمل يندرج في اطار مخطط هادف للنيل من عدالة قضيتنا وسرقة مزيد من الأراضي بما ينسجم وسياسات الاحتلال ومشاريعه التوسعية .

رام الله - دنيا الوطناعتبر المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم بأن مصادقة السلطات الاحتلالية على مخطط استيطاني هادف لفصل القدس عن بيت لحم بأنه جريمة جديدة وعدوانا غاشما واستمرارا لسياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة الى سرقة المزيد من الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني.