مجلس الأمن يدعو لمحاسبة المتورطين في الهجوم على مسجد للشيعة بأفغانستان



وقال مجلس الأمن في بيان: "إن الهجوم الذي وقع في قندهار يأتي في أعقاب عدة هجمات أخرى، استهدفت مؤخراً أماكن دينية في أفغانستان، بما فيها الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي على مسجد في مدينة قندوز الشمالية".



وأعرب أعضاء المجلس عن تعازيهم ومواساتهم لأسر الضحايا، وشددوا على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية ومنظميها ومموليها ورعاتها، وتقديمهم للعدالة.



وحث أعضاء مجلس جميع الدول على التعاون الفعال مع كافة الجهات ذات الصلة في هذا الصدد، مؤكدين على ضرورة مكافحة جميع الدول التهديدات للسلم والأمن الدوليين بشتى الوسائل .



وأسفر الهجوم الانتحاري أمس عن مقتل أكثر (60) شخص وإصابة العشرات.





رام الله - دنيا الوطنطالب مجلس الأمن الدولي بمحاسبة المتورطين في الهجوم على مسجد الإمام برقة الشيعي، الذي وقع أمس الجمعة في مدينة قندهار جنوب أفغانستان، والذي أسفر عن مقتل العشرات.