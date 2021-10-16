شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت ثلاثة مواطنين من الخليل ونابلس واقتحمت منازل في شرق يطا.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية التوانه شرق مدينة يطا واعتقلت المواطن فضل ربعي بعد مداهمة منزله.

كما داهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في التوانه وعاثوا في خراباً وترويعاً للأطفال والسكان. 

وأقدمت قوات الاحتلال على فتح بوابة حظيرة أغنام لأحد المواطنين حيث فقد صاحبها العشرات من رؤوس الماشية.

وجاءت عملية اقتحام القرية بعد ساعات قليلة من إطلاق عصابات المستوطنين من مستوطنتي ماعون وحافات ماعون النار باتجاه الأطفال من عائله ربعي بقريه التوانه بهدف ترهيب العائلات واجبارهم على الرحيل من المنطقة.

وفي نابلس أفادت مصادر محلية باعتقال الشابين مجد مجدي عامر، ومحمد رياض حنايشة، من قرية بيت دجن بعد مداهمة قوات الاحتلال لعدد من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وصادرت قوات الاحتلال أجهزة تسجيل كاميرات مراقبة من عدة منازل وسط البلدة، بحسب لمصدر نفسه.

وتشهد المناطق الشرقية في بيت دجن مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال ومسيرات شعبية رافضة للاستيطان على أراضي القرية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات يومية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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