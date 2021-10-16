المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن ما تقوم به شركة فيسبوك انما هو انحياز للظالم على حساب المظلوم وهذا امر لا يمكن القبول به بأي شكل من الاشكال .





وطالب المطران القائمين على فيسبوك بضرورة تصحيح هذه الأعوجاجات وعدم القبول بأية ضغوطات هدفها النيل من عدالة قضيتنا الفلسطينية.



وتابع: يحق للفلسطينيين ولكافة اصدقاءهم بأن يستعملوا (فيسبوك) وان يعبروا عن مواقفهم بحرية بدون اي قمع او استهداف للفحوى الفلسطيني وللرموز الوطنية الفلسطينية.



ووجه نداءه إلى إدارة فيسبوك بضرورة ان تكون اكثر عدلا وانصافا تجاه الشعب الشعب الفلسطيني الذي يُظلم في كافة تفاصيل حياته ويُطلب من هذا الشعب الا يعبر عن آلامه وطموحاته وتطلعاته وهذا ما لا يمكن ان يقبله الفلسطينيون بأي شكل من الاشكال

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم بأننا نرفض ونستنكر تصنيف (فيسبوك) لرموز فلسطينية بأنها ارهابية في حين ان الارهاب الحقيقي هو الممارس بحق شعبنا حيث ترتكب شتى المظالم بحق المقدسات والاوقاف والقدس واحيائها وابناء شعبنا في كافة اماكن تواجدهم.