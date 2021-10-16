نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي



وقال والد الاسير الحلبي، صباح اليوم: "إن النشطاء، أبلغوهم عن انطلاق أكبر حملة تضامن والذي سيشارك فيها آلاف الحقوقيين المتضامنين مع الاسير محمد الحلبي والتي ستنتهي بتوقيع على عريضة وإرسال رسائل للحكومة الاسرائلية لاطلاق سراح الأسير الحلبي، والذي يعتبر صاحب اطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة".



وقال أحد النشطاء المشاركين في الحملة الالكترونية: "إن الحملة التي انطلقت اليوم تحمل اسم "العاصفة الإلكترونية رقم 2 " على تطبيق (تويتر)، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للافراج عن صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية".



و يذكر أن النشطاء اطلقوا في وقت سابق حملة إلكترونية، شارك فيها آلاف المتضامنين الأجانب والدوليين، وصل عدد التغريدات إلى 3 ملايين تغريدة في وقت زمني قصير.



ويقبع الأسير حلبي حالياً في معتقل (ريمون) في ظروف حياتية سيئة، وتتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة.



و يذكر أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة، حيث يشغل الحلبي منصب مدير لعمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، والتي تعمل على العمل الإنساني والإغاثي للعائلات الفقيرة والمرضى والمناطق المهمشة.





رام الله - دنيا الوطنأعلن نشطاء حقوقيون عن انطلاق حملة تضامن إلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية صباح اليوم السبت، 16 أكتوبر وذلك تضامناً مع الأسير محمد الحلبي، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2016.