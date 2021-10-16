الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في العناية المركزة

وأجرى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتصالا هاتفياً بـ "كلينتون"، مطمئناً على صحته، كما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان، مساء الجمعة، إن "الرئيس بايدن تحدث هاتفيا مع الرئيس كلينتون بعد ظهر اليوم".



وتابعت بيير، مشيرة أن "الرئيسين يتطلعان إلى لقاء بعضهما بعضا مرة أخرى قريبا، وبايدن يتمنى الشفاء العاجل لكلينتون".



ودخل كلينتون (75 عاما)، مساء الثلاثاء الماضي، مركز "إيرفين" الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا، بسبب تعفن الدم غير المرتبط بفيروس (كورونا)، غير أن حالته ساءت لينقل للعناية المركزة، الخميس.



وكان كلينتون خضع لعملية جراحية بالقلب عام 2004 وتم إدخال دعامتين لفتح شريان واحد عام 2010. لكن أطباءه شددوا على أن دخوله المستشفى مؤخرًا ليس له علاقة بالقلب أو بفيروس (كورونا).



وكان الرئيس الأسبق، قد حضر مراسم تنصيب بايدن، في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى جانب رؤساء سابقين من بينهم، باراك أوباما، وجورج دابليو بوش.

