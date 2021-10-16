راح ضحيته 41 شخصاً.. تنظيم الدولة يعلن مسؤوليته عن هجوم المسجد الدامي بأفغانستان





وتابع في بيان بالفيديو أن مسلحين من الطائفة الشيعية هم من أشرفوا على أمن المسجد، لكن من الآن فصاعدا ستتولى حركة طالبان حمايته.



ويأتي الهجوم بعد أسبوع على هجوم انتحاري استهدف مصلّين شيعة في مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم الدولة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن تنظيم "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف مسجداً للشيعة في مدينة قندهار الأفغانية الجمعة، وأسفر عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.وتضمن بيان للتنظيم نشر على قنواته في تطبيق (تلغرام)، أن انتحارييْن نفذا هجوميْن منفصليْن داخل المسجد خلال صلاة الجمعة.وتابع البيان "فجر الاستشهادي الأول سترته الناسفة على جموع المشركين في رواق المعبد، بينما فجر الاستشهادي الآخر سترته الناسفة في وسط المعبد"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).من جانبه صرح قائد شرطة قندهار مولوي محمود "عدد كبير من أبناء وطننا لقوا مصرعهم اليوم، في يوم الجمعة المبارك، نتيجة هجوم وحشي على مسجد شيعي".