شاهد: ضبط كميات ضخمة من مواد يشتبه أنها مخدرات داخل منزل تاجر بالخليل

ضبطت الشرطة فجر اليوم وبدعم وإسناد من القوة المشتركة للأجهزة الأمنية كميات ضخمة من المواد المخدرة داخل منزل تاجر في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.





وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات دقيقة توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.





وأضاف: بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على ما يزيد عن 11 كغم من مادة يشتبه انها مادة الحشيش المخدر وعلى ما يزيد عن 6.5 كغم من مادة يشتبه انها مادة الماريجوانا (الهايدرو) وعلى 1000 حبة من حبوب يشتبه انها حبوب الاكستازي المخدرة، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.





وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.





وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إجراءاتها المستمرة الهادفة لمحاربة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضرورة عدم تقديم أي مساعدة لهم والابلاغ عن تحركاتهم.







رام الله - دنيا الوطن