شؤون فلسطينية

شاهد: ضبط كميات ضخمة من مواد يشتبه أنها مخدرات داخل منزل تاجر بالخليل

شاهد: ضبط كميات ضخمة من مواد يشتبه أنها مخدرات داخل منزل تاجر بالخليل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة فجر اليوم وبدعم وإسناد من القوة المشتركة للأجهزة الأمنية كميات ضخمة من المواد المخدرة  داخل منزل تاجر في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبناء على معلومات دقيقة توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل منزله بالمنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مخدرات.

وأضاف: بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على ما يزيد عن  11 كغم من مادة يشتبه انها مادة  الحشيش المخدر وعلى ما يزيد عن  6.5 كغم من مادة يشتبه انها مادة  الماريجوانا (الهايدرو) وعلى 1000 حبة من حبوب يشتبه انها حبوب  الاكستازي المخدرة، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على صاحب المنزل.

وأكد ارزيقات توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية في إجراءاتها المستمرة  الهادفة لمحاربة الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون وضرورة  عدم تقديم أي مساعدة لهم والابلاغ عن تحركاتهم.


أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

&#34;ارتفاع سعر الدجاج&#34;.. أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

"ارتفاع سعر الدجاج".. أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

حالة الطرق بغزة.. مُستجدات الحركة بشوارع عز الدين القسام والوحدة والجلاء

حالة الطرق بغزة.. مُستجدات الحركة بشوارع عز الدين القسام والوحدة والجلاء

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية": قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

الاحتلال يعتقل شخصيْن بزعم محاولتهما التسلل للداخل من جنوب القطاع

الاحتلال يعتقل شخصيْن بزعم محاولتهما التسلل للداخل من جنوب القطاع

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل

الحية: مشروع منظمة التحرير وفريق عباس لم يعد موجوداً والسلطة متورطة بجزء من الحصار

الحية: مشروع منظمة التحرير وفريق عباس لم يعد موجوداً والسلطة متورطة بجزء من الحصار

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ&#34;جنس&#34; قبل الزواج

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ"جنس" قبل الزواج

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية &#34;حطي لنفسك حدود&#34;

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية "حطي لنفسك حدود"

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح &#34;الجونة السينمائي&#34;

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح "الجونة السينمائي"

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة &#34;متعجرفة وقبيحة&#34;

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة "متعجرفة وقبيحة"

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

شاهد: هبة مجدي تثير الجدل بآخر ظهور لها بعد الولادة

شاهد: هبة مجدي تثير الجدل بآخر ظهور لها بعد الولادة

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف ببيروت

ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف ببيروت

قطر والسعودية تتباحثان العلاقات النائية بينهما

قطر والسعودية تتباحثان العلاقات النائية بينهما