الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة من مدن الضفة الغربية المحتلة.نابلس: قالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد رياض شحادة، ومجد مجدي أبو حلوان، بعد أن داهمت منزلي ذويهما في قرية بيت دجن شمال نابلس، وفتشتهما.الخليل: داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم، قرية التوانة شرق مدينة يطا، واعتقلت المواطن فضل ربعي بعد اقتحام منزله، كما داهمت عددًا من منازل المواطنين في التوانة وعاثوا فيها خراباً وترويعاً للأطفال والسكان.وأقدمت قوات الاحتلال على فتح بوابة حظيرة أغنام لأحد المواطنين حيث فقد صاحبها العشرات من رؤوس الماشية.وجاءت عملية اقتحام القرية بعد ساعات قليلة من إطلاق المستوطنين من مستوطنتي "ماعون" و"حافات ماعون" النار باتجاه الأطفال من عائله ربعي بقريه التوانة بهدف ترهيب العائلات وإجبارهم على الرحيل من المنطقة.