حالة الطرق بغزة.. مُستجدات الحركة بشوارع عز الدين القسام والوحدة والجلاء

رام الله - دنيا الوطنكشفت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، اليوم السبت، عن حالة الطرق لهذا الصباح اليوم السبت.وقالت إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، منوهة عن استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.وأشارت "المرور" إلى تحويل شارع عزالدين القسام، من شارع عمر المختار جنوبًا حتى شارع الوحدة شمالًا ليصبح باتجاهين بدلا من اتجاه واحد حتى مفترق الشفاء.ونوهت لاستمرار إغلاق كلي لشارع الجلاء "السايد الشرقي والغربي" من مفترق شركة جوال حتى مفترق مسجد أبو أيوب الأنصاري، وكذلك شارع الوحدة "السايد الشمالي والجنوبي" من مفترق المحاكم حتى مفترق برج شوا وحصري، بوجود أعمال إزالة برج الجوهرة.وأشارت إلى أنه تم تخصيص شارع اليرموك من تقاطع عمر المختار "أبو خضرة" حتى تقاطع مفترق مسجد أبو أيوب الأنصار شمالا للسير باتجاه واحد من الجنوب باتجاه الشمال.