طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4164 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3407.وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4015 مواطناً و111 أجنبياً، و38 من فلسطيني عام 48.وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة معبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3246 مواطناً، و108 من الأجانب، و53 من فلسطيني الداخل.يشار أن معبر بيت حانون/إيرز يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع وأراضي عام 48.