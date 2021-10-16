شؤون فلسطينية

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 4164 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 3407.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 4015 مواطناً و111 أجنبياً، و38 من فلسطيني عام 48.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة معبر منفذ بيت حانون توزعت بين 3246 مواطناً، و108 من الأجانب، و53 من فلسطيني الداخل.

يشار أن معبر بيت حانون/إيرز  يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع وأراضي عام 48.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

شاهد: ضبط كميات ضخمة من مواد يشتبه أنها مخدرات داخل منزل تاجر بالخليل

شاهد: ضبط كميات ضخمة من مواد يشتبه أنها مخدرات داخل منزل تاجر بالخليل

حالة معابر قطاع غزة

حالة معابر قطاع غزة

&#34;ارتفاع سعر الدجاج&#34;.. أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

"ارتفاع سعر الدجاج".. أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

أسعار الذهب في فلسطين

أسعار الذهب في فلسطين

حالة الطرق بغزة.. مُستجدات الحركة بشوارع عز الدين القسام والوحدة والجلاء

حالة الطرق بغزة.. مُستجدات الحركة بشوارع عز الدين القسام والوحدة والجلاء

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

قوات الاحتلال تقتحم قرية التوانة وتعتقل شابين من بيت دجن

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

المطران حنا: نرفض تصنيف (فيسبوك) لرموز وطنية فلسطينية بأنها إرهابية

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

نشطاء حقوقيون يطلقون حملة دولية للتضامن مع الأسير الفلسطيني الحلبي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية حركة التنقل عبر معبر بيت حانون/إيرز خلال الأسبوع الماضي

&#34;العربية الفلسطينية&#34;: قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية": قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

الاحتلال يعتقل شخصيْن بزعم محاولتهما التسلل للداخل من جنوب القطاع

الاحتلال يعتقل شخصيْن بزعم محاولتهما التسلل للداخل من جنوب القطاع

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل

الحية: مشروع منظمة التحرير وفريق عباس لم يعد موجوداً والسلطة متورطة بجزء من الحصار

الحية: مشروع منظمة التحرير وفريق عباس لم يعد موجوداً والسلطة متورطة بجزء من الحصار

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ&#34;جنس&#34; قبل الزواج

شاهد: شمس الكويتية تحدث ضجة بتصريحاتها عن الـ"جنس" قبل الزواج

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية &#34;حطي لنفسك حدود&#34;

شاهد: مي العيدان تشن هجوم حاد على شمس الكويتية "حطي لنفسك حدود"

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

شاهد: منى زكي تتعرض لموقف محرج أمام الجمهور

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح &#34;الجونة السينمائي&#34;

منها سقوط لبلبة.. مشاهد محرجة للفنانين في افتتاح "الجونة السينمائي"

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة &#34;متعجرفة وقبيحة&#34;

شاهد: دانا حمدان تحدث ضجة و تهاجم فنانة بالجونة "متعجرفة وقبيحة"

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: نادين نجيم تعبر عن سعادتها وقهرها في الجونة.. ما السبب؟

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: أمل الأنصاري تحدث ضجة بعد دعمها لفاطمة الأنصاري

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

شاهد: وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع في لبنان

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

كوريا الشمالية تهاجم مسلسل (لعبة الحبار)

شاهد: هبة مجدي تثير الجدل بآخر ظهور لها بعد الولادة

شاهد: هبة مجدي تثير الجدل بآخر ظهور لها بعد الولادة

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

السعودية تتخذ قراراً جديداً بشأن الصلاة في المسجدين الحرام والنبوي

ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف ببيروت

ميقاتي يعلن الجمعة يوم حداد عام على أرواح ضحايا أحداث العنف ببيروت

قطر والسعودية تتباحثان العلاقات النائية بينهما

قطر والسعودية تتباحثان العلاقات النائية بينهما