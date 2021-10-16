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شؤون فلسطينية

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق

الطقس في فلسطين: أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حاراً نسبياً في معظم المناطق حاراً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو باردا نسبياً فوق المرتفعات الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة  والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج

يوم الأحد، أجواء خريفية معتدلة  في معظم المناطق حارة نسبيا في الأغوار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة  فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الاثنين، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو الثلاثاء، أجواء خريفية باردة نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 28-18 23-14 21-14 بيت لحم 28-18 23-14 21-14
رام الله والبيرة 27-17 22-13 20-13 طولكرم 31-20 26-16 24-16
نابلس 29-18 24-15 22-15 قلقيلية 31-20 26-16 24-16
جنين 32-20 27-16 25-16 سلفيت 28-18 23-14 21-14
طوباس 33-21 28-17 26-17 روابي 29-18 24-15 22-15
الخليل 27-17 22-13 20-13 غزه 30-21 27-17 25-17
أريحا 37-24 32-20 30-20 خانيونس 30-21 27-17 25-17
الأغوار الشمالية 35-22 30-18 29-18 رفح 31-20 26-16 24-16

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