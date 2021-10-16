المغرب يصادق على اتفاقين مع إسرائيل اليوم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة المغربية أنها ستصادق اليوم على اتفاقين مع إسرائيل في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة .وأفادت الحكومة في بيان نشرته وكالة (المغرب العربي) للأنباء الرسمية، أنها ستقر مشروعي قانون للمصادقة على الاتفاقين في اجتماع هو الأول منذ نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.ويحال مشروعا القانون عقب تصديق الحكومة عليهما إلى غرفتي البرلمان للتصويت، وفي حال اقرارهما، ينشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.يشار إلى أن، إسرائيل والمغرب أعلنتا في 10 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.