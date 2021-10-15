شؤون فلسطينية

"العربية الفلسطينية": قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

"العربية الفلسطينية": قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
قال جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة:" القرار الذي تبنته اليونسكو بخصوص دولة فلسطين يدعم حل الدولتين"، مضيفا:" و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس الشريف"، مؤكداً: "القرار ينطوي على جميع الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية".

وأضاف: "أعاد الاعتبار القانوني للمدينة المقدسة وفق القانون الدولي"، مبينا أنه أكد على إلغاء و إبطال الإجراءات الإسرائيلية، لافتا إلى أن القرار يؤكد أن إسرائيل دولة محتلة.

وكانت قد رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) في دورته ٢١٢ بإجماع كاسح قرارين حول فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس ، و المؤسسات الثقافية و التعليمية والاجتماعية، موضحة أن القرارين يلغي أي إجراءات إسرائيلية تصعيدية وتهويدية للمدينة المقدسة و ضواحيها.

وألمح إلى مطالبة المنظمة الأممية الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها و إجراءاتها العدوانية و التصعيدية ضد المسجد الأقصى المبارك، و باحاته، و لفت عاشور إلى أنها طالبت إسرائيل بوقف أعمال الحفر، مبينا أن ذلك يدعم موقف القيادة الفلسطينية بإسقاط المخططات التهويدية للقدس، و تغيير طابعها الديني و الديموغرافي.

وثمن مجهودات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس ، و سياسته الناعمة في قلب الأوراق على رأس الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا:" و سحب البساط من تحتها"، مستدركا بالقول:" نجت القيادة الفلسطينية بتثبيت الحق الفلسطيني بمدينة القدس و البلدة القديمة و أسوارها".

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