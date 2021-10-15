"العربية الفلسطينية": قرار (يونسكو) بخصوص القدس دعم لحل الدولتين

وكانت قد رحبت الجبهة العربية الفلسطينية بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة (اليونسكو) في دورته ٢١٢ بإجماع كاسح قرارين حول فلسطين المحتلة بما فيها مدينة القدس ، و المؤسسات الثقافية و التعليمية والاجتماعية، موضحة أن القرارين يلغي أي إجراءات إسرائيلية تصعيدية وتهويدية للمدينة المقدسة و ضواحيها.





وألمح إلى مطالبة المنظمة الأممية الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها و إجراءاتها العدوانية و التصعيدية ضد المسجد الأقصى المبارك، و باحاته، و لفت عاشور إلى أنها طالبت إسرائيل بوقف أعمال الحفر، مبينا أن ذلك يدعم موقف القيادة الفلسطينية بإسقاط المخططات التهويدية للقدس، و تغيير طابعها الديني و الديموغرافي.



وثمن مجهودات القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس عباس ، و سياسته الناعمة في قلب الأوراق على رأس الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا:" و سحب البساط من تحتها"، مستدركا بالقول:" نجت القيادة الفلسطينية بتثبيت الحق الفلسطيني بمدينة القدس و البلدة القديمة و أسوارها".



وأضاف: "أعاد الاعتبار القانوني للمدينة المقدسة وفق القانون الدولي"، مبينا أنه أكد على إلغاء و إبطال الإجراءات الإسرائيلية، لافتا إلى أن القرار يؤكد أن إسرائيل دولة محتلة.