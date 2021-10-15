دولي

بريطانيا: مقتل نائب بحزب المحافظين طعناً بالسكين في كنيسة

بريطانيا: مقتل نائب بحزب المحافظين طعناً بالسكين في كنيسة
رام الله - دنيا الوطن
لقي النائب البريطاني في حزب المحافظين، ديفيد أميس (69 عاما) مصرعه اليوم الجمعة، بعد طعنه عدة مرات على يد رجل دخل إلى اجتماع بين النائب وأفراد من دائرته الانتخابية في كنيسة معمدانية.

ويمثل النائب ساوثيند ويست في إسيكس بشرق إنكلترا.

ودخلت قوات الشرطة الكنيسة وقالت إنها اعتقلت رجلا "يبلغ من العمر 25 عاما على وجه السرعة بعد وصول الضباط إلى مكان الحادث للاشتباه في ضلوعه في القتل وتم العثور على سكين"، مضيفة أنها لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالحادث.

وتابعت الشرطة قائلة إن ديفيد أميس "تلقى علاجا على أيدي خدمات الطوارئ لكن للأسف توفي في مكان الحادث". وتابعت: "تم اعتقال شخص".

ونقلت وكالة (رويترز) بأن العلم البريطاني نُكّس على مقر رئيس الوزراء بوريس جونسون في داوننغ ستريت بلندن حدادا على أميس، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وانتخب أميس لأول مرة في البرلمان لتمثيل باسيلدون عام 1983، ثم ترشح للانتخابات في ساوثيند ويست عام 1997.

وتعيد الحادثة إلى الأذهان واقعة حدثت عام 2010 عندما نجا نائب حزب العمال ستيفن تيمز من هجوم مماثل في مكتب دائرته الانتخابية وكذلك مقتل النائبة عن حزب العمال جو كوكس في إطلاق نار عام 2016.

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