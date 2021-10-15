مسؤول إسرائيلي: إذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة تبادل

نقلت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية عن مسؤول سياسي لم تكشف عن هويته، قوله: " من وجهة نظر الكثيرين في الحكومة، الأسرى الأربعة لدى حماس ليسوا أسرى حرب بل يندرجون تحت قضية إنسانية، وفق تعبيره.





وأضاف بأن "الظروف مختلفة تماما"، موضحاً: "لن يكون هناك صفقة جديدة مشابهة لصفقة شاليط، وحماس والسنوار لا يدركون التغير في المجتمع الإسرائيلي بعد صفقة شاليط التي كانت بمثابة صدمة".





وقال المسؤول الإسرائيلي: "لم تعد الحكومة والجمهور على استعداد لإطلاق سراح أسرى (ملطخة أيديهم بالدماء)، وإذا لم تخفض حماس سقف توقعاتها فلن تكون هناك صفقة، لا يمكن ولن يكون إطلاق سراح أسرى كما كان في صفقة شاليط، ولا حتى قريب منها".





وتابع: "نحن نسعى جاهدين للتوصل إلى صفقة "بأرقام عادية" ودون الإفراج عن قتلة"، وفق زعمه.

رام الله - دنيا الوطن