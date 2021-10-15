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شؤون فلسطينية

محمد حسين: على الأمة أن تبذل كل جهودها من أجل المقدسات والأسرى

محمد حسين: على الأمة أن تبذل كل جهودها من أجل المقدسات والأسرى
محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
دعا خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ محمد حسين الأمة الإسلامية لبذل كل جهودها من أجل كرامة المقدسات وحرية الأسرى ولو لم يبق في خزينتها درهم واحد.

وقال الشيخ حسين خلال خطبة الجمعة اليوم :"لا يجب أن يغيب ولو لحظة على عقولنا وأفئدتنا بأن نعمل للحفاظ على المسرى والحفاظ على كرامة الأسرى".

وأضاف:" أين أنتم يا أمة الحبيب الأكرم والرسول الأعظم وأنتم ترون بأم أعينكم وتشاهدون وتستمعون لاستغاثات سدنة هذا المسجد العظيم فماذا عساكم فاعلون أيهون عليكم أن يشارككم غيركم في هذا المسجد العظيم وأن ترونهم يعيثون فسادا فيه".

وأوضح خطيب الأقصى أن المسرى والأسرى يواجهان ظلما كبيرا وعنفاً كثيراً من الاحتلال، محذراً من محاولات الاحتلال لنزع صفة المسجدية من الأقصى وأن يسلب الأمن والأمان لمن يقصده.

وشدد الشيخ حسين على أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حال أن يمس بالوضع الديني والحضاري والتاريخي القائم في المسجد الأقصى، موجهاً رسالة للاحتلال ولمحاكمه أن صلاة الواقع بقوة السلاح لا تغير من الحقيقة شيئا وأن أي قرار قضائي يصدر من أي محكمة احتلالية لا يغير من واقع الأقصى شيئاً.

وحول ما يتعرض له الأسرى أكد خطيب الأقصى أن للأسرى حق كبير على شعبهم وأمتهم ولا بد من مؤازرتهم ومناصرتهم بكل ما يمكن فعله وتقديمه من أجل حريتهم واطلاق سراحهم فهم أسرى الحرية والكرامة وقدموا حريتهم من أجل حرية الوطن والأرض المباركة وهذا الشعب العزيز الكريم.

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