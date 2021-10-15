شؤون فلسطينية

بحر: كافة السبل متاحة ومشروعة لإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال

بحر: كافة السبل متاحة ومشروعة لإطلاق سراح الأسرى من سجون الاحتلال
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، د. أحمد بحر، إن كافة السبل متاحة ومشروعة أمام المقاومة لإنجاز صفقة تبادل جديدة وإطلاق اسرانا من سجون الاحتلال.

وطالب خلال خطبة الجمعة من مسجد الشافعي بمدينة غزة المقاومة الفلسطينية بـ "إنجاز صفقة تبادل مشرفة لإرغام العدو الصهيوني على إطلاق سراح الأسرى والأسيرات لتبييض السجون".

كما دعا لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والتبادل الوظيفي باعتقال رجال المقاومة والأسرى المحررين، وتسليمهم للاحتلال الصهيوني، مما يشكل خيانة لشعبنا وقضيته.

وشدد على دعم شعبنا والمجلس التشريعي لانتفاضة السجون في وجه السجان المحتل، وجميع الفعاليات التي يتخذها الأسرى من داخل السجون لنيل حريتهم.

كما طالب الشعوب في الخارج، على كافة اختلافهم من فعاليات منظمة وقوى وأحزاب ونقابات وعلماء الأمة، وأئمة المساجد ومؤسسات المجتمع المجني للانتفاض من أجل نصرة الأسرى ومناشدة الحكومات من أجل إطلاق سراحهم.

واستنكر اقتحام قوات الاحتلال للسجون بطريقة وحشية بوليسية لقمع الأسرى في تعدي صارح على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الأسرى في السجون، وقال مخاطبا الأسرى" أنتم تمثلون شعبنا الفلسطيني وضمير الأمة العربية والإسلامية".

ولفت بحر إلى أن شعبنا ينتظر صفقة وفاء الأحرار "2" من خلال التمسك بشروط المقاومة التي ستصنع صفقة مشرفة، كما دعا شعبنا للوقوف موحدين من اجل الأسرى، كما ناشد القادة العرب والمسلمين للقيام بواجبهم وتحمل مسئولياتهم تجاه قضية أسرانا، والعمل في المحافل الدولية من أجل إطلاق سراحهم.

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