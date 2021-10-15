شؤون فلسطينية

بلدية بيت لحم تبحث مع قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية فعاليات عيد الميلاد المجيد

بلدية بيت لحم تبحث مع قناصل وممثلي بعثات دبلوماسية فعاليات عيد الميلاد المجيد
رام الله - دنيا الوطن
عقدت بلدية بيت لحم اجتماعا مع القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة فلسطين لمناقشة التعاون في احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان إن بيت لحم تسعى لتنظيم فعاليات مميزة هذا العام بعد فترة صعبة عاشها أهالي المدينة بسبب جائحة (كورونا)، والتي منعتنا من تنظيم فعاليات تناسب مكانة بيت لحم في العام الماضي، مؤكدا أن العمل جار على تنظيم فعاليات متنوعة لجميع فئات المجتمع لتساعد في بث البهجة والسرور في نفوس المواطنين، وتُساهم في جذب السياح ورفع الاقتصاد المحلي بالرغم من سياسات الاحتلال التعسفية.

وطلب سلمان من القناصل وممثلي البعثات الدبلوماسية الضغط على حكومة الاحتلال لإعادة السياحة لمدينة بيت لحم والتي تعتبر الشريان الاقتصادي للمدينة بشكل مباشر وغير مباشر، قائلاً إن إعادة السياحة إلى مدينة بيت لحم يحتاج مساعدتكم، حيث إن القرار الأخير الصادر عن "وزارة السياحة الإسرائيلية" الذي يمنع السياح من المبيت في مدينة بيت لحم يشكل عائقا على أهالي المدينة.

وشرحت مديرة العلاقات العامة والثقافة والإعلام في بلدية بيت لحم كارمن غطاس عن فعاليات العيد هذا العام، والتي ستشمل إنارة شجرة الميلاد في يوم السبت الأول من شهر كانون أول، وتنظيم سوق الميلاد لمدة تمتد من أسبوعين الى ثلاثة أسابيع من شارع النجمة إلى ساحة المهد، وإحياء فعاليات ميلادية وثقافية للعائلات والأطفال.



















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