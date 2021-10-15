صحيفة: نفتالي بينت غير مستعد حالياً لإبرام صفقة تبادل خوفاً من انهيار حكومته



وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه "إن حركة حماس ردت على الطلب الإسرائيلي بضرورة أن يكون مقابله إطلاق سراح جميع الأسيرات والأطفال والمرضى وأسرى صفقة وفاء الأحرار التي أعادت إسرائيل اعتقالهم خلال السنوات الماضية".



وأشار المصدر ذاته، إلى أن إسرائيل لم ترد على طلب حماس حتى اللحظة، مع إبلاغ المصريين لـ "حماس" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت غير مستعد في الوقت الحالي لإبرام صفقة تبادل خوفاً من انهيار ائتلافه، مع عدم استبعادهم لحدوث انفراجة وتقدم ملحوظ في هذا الملف مع بدء استقرار الحكومة الإسرائيلية.



الى ذلك قال المصدر نفسه إن حماس رفضت مقترحاً مصرياً للدخول في حكومة وحدة فلسطينية واشترطت الدخول في منظمة التحرير أولاً وفق خطة إصلاح وطنية شاملة.



أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أوضح المصدر أن المصريين وعدوا بإدخال تسهيلات كبيرة على دخول وخروج البضائع والسلع، وكذلك الأفراد عبر معبر رفح البري خلال الشهور القادمة.

والأسيران هما شاؤول أرون وهدار غولدن، حيث أسرتهما المقاومة خلال عدوان عام 2014، شرق حيي الشجاعية ومدينة رفح.