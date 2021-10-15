(هآرتس): المحاولة الإسرائيلية لربط الإعمار بإحراز تقدم بقضية الأسرى "ستنتهي بالفشل"

وتابعت الصحيفة، أنه من المرجح أن المحاولة الإسرائيلية لربط الإعمار الشامل للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة بإحراز تقدم في قضية الأسرى والمفقودين ستنتهي بالفشل.



