الرئيس عباس يتلقى برقية تهنئة من نظيره المصري بمناسبة ذكرى المولد النبوي

رام الله - دنيا الوطنتلقى الرئيس محمود عباس، برقية تهنئة من نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.وقال السيسي في برقيته: "ندعو الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم، وعلى أمتينا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".وأضاف أن ميلاد رسولنا الكريم "صلى الله عليه وسلم"، لنبراس متجدد يهدينا إلى الاقتداء بسيرته العطرة والتمسك بمبادئ رسالته السامية، من أجل تقوية أواصر الأخوة والتعاون بين شعوب الأمة لمجابهة التحديات التي يشهدها عالمنا اليوم، ولتحقيق ما نتطلع اليه لأمتنا من تقدم وازدهار.وأعرب السيسي عن تمنياته للرئيس محمود عباس بموفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق، ولشعبينا الشقيقين ولجميع الشعوب العربية والإسلامية المزيد من الاستقرار والتنمية والرخاء.