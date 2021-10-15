شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ الحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى 43 للتأسيس

مجدلاني يهنئ الحزب الاشتراكي اليمني بالذكرى 43 للتأسيس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني خلال برقية للحزب الاشتراكي اليمني سلمها عضو اللجنة المركزية للجبهة ممثلها في اليمن طارق اللولو بمناسبة الذكرى ٤٣ لتأسيس الحزب على الدور الفاعل والمحوري للحزب في اطار الحركة السياسية اليمنية ودفاعه الثابت عن سيادة اليمن، وحقوق شعبه ونضاله من أجل بناء الاشتراكية والعدالة الاجتماعية وإرساء دعائم النظام السياسي على أسس ديمقراطية وبما يكرس التعددية السياسية والفكرية واطلاق الحريات السياسية.

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني في برقيته للأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني د. عبد الرحمن عمر السقاف بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن رفيقاتي ورفاقي أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أتوجه اليكم باحر التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة الذكرى ٤٣ لتأسيس حزبكم الشقيق الحزب الاشتراكي اليمني.

وتابع: أتوجه من خلالكم بتحياتي الرفاقية للرفاق في اللجنة المركزية والمكتب السياسي وكافة أعضاء الحزب ،ونؤكد وقوفنا الى جانبكم من أجل التخلص من اعباء الحرب واعادة الأمل للشعب اليمني الشقيق والحفاظ على وحدة واستقرار اليمن .
قائلا اننا على ثقة كبيرة بجهود وحكمة حزبكم وقيادته المخلصة في ادارة الشأن العام اليمني ومواقفكم المبدئية والقوية اتجاه القضية اليمنية ومبادراتكم الداعية للوحدة الوطنية وتجسيد السيادة الوطنية وانهاء كافة المظاهر المضرة بمنجزات ووحدة ومستقبل اليمن الشقيق.

وأشار: ننتهز هذه الفرصة لنؤكد مجدداً أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الاشتراكي اليمني والذي نجتمع واياه سوياً تحت راية الاشتراكية الديمقراطية ، والعمل على ارساء هذه العلاقات الرفاقية بما يخدم مصالح بلدينا وشعبينا .


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