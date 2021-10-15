الخليل: القبض على مطلوب من نابلس متهم بالشروع بالقتل والسرقة والحرق الجنائي



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأنه واستمرار للحملة الأمنية والنشاط الشرطي في محافظة الخليل، فقد قبضت الشرطة على أحد الأشخاص المطلوبين من سكان محافظة نابلس صادر بحقه مذكرة احضار بتهم الشروع بالقتل والسرقة بالاشتراك والحرق الجنائي وذلك على احد الحواجز داخل مدينة الخليل.



وأضافت بأنه قد تم تنفيذ المذكرة الصادرة بحق هذا المطلوب حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم في الخليل على مطلوب من محافظة نابلس متهم بارتكابه جرائم شروع بالقتل والسرقة والحرق الجنائي.