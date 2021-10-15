شؤون فلسطينية

سلفيت: أربع إصابات باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف

سلفيت: أربع إصابات باعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب أربعة مواطنين بجروح ورضوض، اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفاد المزارع يوسف حمودة، أن نحو 30 مستوطنا من مستوطنة (رحاليم) المقامة على أراضي قرية ياسوف، هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم ثمار الزيتون، ما أدى الى إصابته بالرأس، وزوجته خولة عصايرة في القدم، ونجله صهيب برضوض في ظهره.

وأصاف أن المستوطنين حطموا زجاج مركبته، ورشوا غاز الفلفل على وجه المواطنة جمانة سليمان وسرقوا هاتفها المحمول وعلب دواء، إضافة إلى سرقة ثمار الزيتون والسلالم والمفارش.

وأشار الى أن المنطقة تعرف بالقرنة، وتتعرض بشكل مستمر لاعتداءات الاحتلال ومستوطني "راحيل" بهدف تهجير المواطنين وتفريغهم من أراضيهم.

من ناحيته، حذر محافظ سلفيت عبد الله كميل من خطورة الاعتداءات التي تجري يوميا بحق المزارعين في ذروة موسم الزيتون، برعاية حكومة الاحتلال، وأداتها التنفيذية جماعات المستوطنين المتطرفين التي تتمادى في مسلسل الهجمات التي تشنها في مختلف البلدات والقرى في سلفيت.

ودعا الى تحرك فوري وعاجل على كافة المستويات المحلية والدولية للجم هذه الاعتداءات والممارسات الهمجية المتكررة.

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