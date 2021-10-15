الصحة: 11 حالة وفاة و580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.





وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "أريحا والأغوار 12، ضواحي القدس 13، طوباس 8، بيت لحم 17، الخليل 46، نابلس 26، قلقيلية 5، طولكرم 8، جنين 16، رام الله والبيرة 20، سلفيت 2، قطاع غزة 407".





وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "أريحا والأغوار 30، ضواحي القدس 19، طوباس 24، بيت لحم 19، الخليل 42، نابلس 47، قلقيلية 5، طولكرم 36، جنين 23، رام الله والبيرة 59، سلفيت 13، قطاع غزة 1223".





وسجلت 7 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة في قلقيلية، 3 حالات في نابلس.





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 134 مريضا، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.





رام الله - دنيا الوطن