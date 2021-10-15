دولي

30 قتيلاً في تفجير استهدف مسجداً للشيعة بولاية قندهار الأفغانية

30 قتيلاً في تفجير استهدف مسجداً للشيعة بولاية قندهار الأفغانية
رام الله - دنيا الوطن
قتل 30 أفغانياً وأصيب نحو 200 آخرين، اليوم الجمعة، في تفجير مزدوج استهدف أكبر مساجد الشيعة في ولاية قندهار، معقل حركة طالبان.

وفجر انتحاريان نفسيهما، في مسجد فاطمية، أثناء أداء صلاة الجمعة، ما أدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى، فيما سارعت القوات التابعة لطالبان إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى المسجد عقب التفجير.

وقتل 46 شخصاً، الأسبوع الماضي، في تفجير مماثل استهدف مسجداً للشيعة بولاية قندوز شمالي أفغانستان، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيطرت حركة طالبان، في آب/ أغسطس الماضي، على أفغانستان بالكامل تقريبا، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.

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