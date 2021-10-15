شؤون فلسطينية

صحيفة: الجهاد أبلغت مصر قرارها بالتصعيد رداً على إجراءات الاحتلال بحق الأسرى

صحيفة: الجهاد أبلغت مصر قرارها بالتصعيد رداً على إجراءات الاحتلال بحق الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، اليوم الجمعة، أن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت الوسيط المصري، أنها ذاهبة نحو خطوات تصعيدية، بما في ذلك إطلاق صواريخ وإشعال الحدود.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصدر في الحركة، أن خطواتها تأتي رداً على إجراءات الاحتلال بحق أسراها في السجون، مشيرةً إلى أن الحركة طالبت القاهرة بالضغط على الاحتلال لمنع تفجر الأوضاع.

وحذرت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء أمس الخميس، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالأسرى واختبار صبر الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وجاء في بيان مشترك، عقب لقاء جمع بين وفدي الحركتين برئاسة زياد النخالة وصالح العاروري: "إن على الاحتلال أن يتحمل النتائج المترتبة عن هذه السياسة الحمقاء التي قد تقود المنطقة نحو انفجار واسع".

وأضاف البيان، أن اللقاء ناقش عددا من القضايا، على رأسها موضوع الأسرى في سجون الاحتلال والأسرى المضربين عن الطعام، وملف الاعتقال الإداري.

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